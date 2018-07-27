Ученые из Японии нашли безопасный способ лечения болезни Альцгеймера

Токио, 27 июля. Ученые из страны восходящего солнца нашли способ лечения болезни Альцгеймера без каких-либо побочных эффектов.

О безопасном способе лечения страшного заболевания при помощи ультразвуковых волн говорится в статье, которая была опубликована в специализированном журнале Brain Stimulation.

Как полагается в подобных случаях свои теоретические выкладки ученые в практической плоскости проверили на мышах, и остались довольны результатом, что позволило им говорить об успехах глобального исследования.

Грызунам внедрили состояние работы мозга, близкое к симптоматике болезни Альцгеймера. Затем их подвергли воздействую импульсных ультразвуковых волн. В результате ученые выявили значительное улучшение когнитивной функции у грызунов.

Как сообщает «Газета.ru», по словам ученых, такая терапия может быть использована и при лечении людей. При этом такая процедура не требует хирургического вмешательства и анестезии.