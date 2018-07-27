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Ученые из Японии нашли безопасный способ лечения болезни Альцгеймера
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    Ученые из Японии нашли безопасный способ лечения болезни Альцгеймера

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    Ученые из Японии нашли безопасный способ лечения болезни Альцгеймера

    Токио, 27 июля. Ученые из страны восходящего солнца нашли способ лечения болезни Альцгеймера без каких-либо побочных эффектов.

    О безопасном способе лечения страшного заболевания при помощи ультразвуковых волн говорится в статье, которая была опубликована в специализированном журнале Brain Stimulation.

    Как полагается в подобных случаях свои теоретические выкладки ученые в практической плоскости проверили на мышах, и остались довольны результатом, что позволило им говорить об успехах глобального исследования.

    Грызунам внедрили состояние работы мозга, близкое к симптоматике болезни Альцгеймера. Затем их подвергли воздействую импульсных ультразвуковых волн. В результате ученые выявили значительное улучшение когнитивной функции у грызунов.

    Как сообщает «Газета.ru», по словам ученых, такая терапия может быть использована и при лечении людей. При этом такая процедура не требует хирургического вмешательства и анестезии.

    Автор: Константин Терехов
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