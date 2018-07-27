Азаров прокомментировал обрушение моста в Киеве

Киев, 27 июля. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в социальной сети прокомментировал обрушение Кирилловского путепровода, произошедшее пару дней назад.

«В Киеве «устал» очередной мост – Кирилловский путепровод на ул. Телиги над ул. Фрунзе. Как-то часто в последнее время мосты начали уставать, Вы не находите?», — говорится в сообщении бывшего главы украинского правительства в Facebook.

По мнению Азарова, причина произошедшего лежит в политике, проводимой мэром Киева Виталием Кличко и коррупционной составляющей его деятельности.

«Я давно говорил, что боксер-сверхтяжеловес Кличко кроме «распила земли» и переименования улиц больше ничего делать не умеет», — отметил политик.

Экс-глава кабинета министров предложил своим читателям ответить на вопрос, куда деваются бюджетные деньги, выделяемые на обслуживание и ремонт дорожного хозяйства.

«Так куда же идут миллионы и миллиарды гривен, которые киевский режим якобы вкладывает в ремонт дорог? Ответ очевиден», — подчеркнул Азаров, резюмировав, что ценой подобной халатности обычно является человеческая жизнь, и не одна.

Ранее сообщалось, что 25 июля в Подольском районе Киева после сильного дождя обвалилась часть Кирилловского путепровода. В среду в украинской столице выпала месячная норма осадков. Многочисленное количество улиц было затоплено, что привело к тому, что движение по городу было почти заблокировано.

Позже киевские дорожные службы сообщили о том, что Кирилловский путепровод будет закрыт для проезда транспорта. Соответствующее решение было принято во время выездной комиссии Киева по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По официальным данным, причиной перекрытия стала непогода: дождь размыл опору путепровода.

Дорожники отметили, что движение по путепроводу должно быть в скором времени восстановлено, однако на время закрытия действуют схемы объезда аварийного участка.

В четверг стало известно, что в Киеве после повреждения восстановили движение путепроводом на пересечении улицы Кирилловской и улицы Елены Телиги.