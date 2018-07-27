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Последний из могикан: на видео попал единственный представитель амазонского племени
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    Последний из могикан: на видео попал единственный представитель амазонского племени

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    Последний из могикан: на видео попал единственный представитель амазонского племени

    Бразилиа, 27 июля. Власти Бразилии обнародовали видеозапись, на которой запечатлен последний из оставшихся в живых представитель неизвестного амазонского племени.

    Мужчина, возраст которого предположительно 55–60 лет живет отшельников уже более 20 лет, при этом никого к себе не подпускает. Туземец выращивает кукурузу, а также охотится на животных.

    Видеокадры были опубликованы с целью доказать фермерам, которые проживают по соседству, что абориген еще остается живым, а значит предприимчивые граждане не могут претендовать на обширные территории, принадлежащие племени туземца.

    Дело в том, что начиная с 70-х годов прошлого столетия когда-то большое племя стало подвергаться нападениям со стороны фермеров, претендующих на его земли. В 1995 году всех жителей истребили, а в живых остался только герой видеозаписи. 

    С того времени туземец прожил 23 года один, изолированный от всего мира, — сообщает «Газета.ru».

    Автор: Константин Терехов
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