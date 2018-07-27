Меню
Украина
«Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено»: Гройсман призвал отказаться от закупок газа в РФ
Весь мир
Президент Хорватии рассказала о проработке ответного визита Путина
Следующая новость
Загрузка...

    «Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено»: Гройсман призвал отказаться от закупок газа в РФ

    375

    Владимир Гройсман

    Киев, 27 июля. Председатель правительства Украины Владимир Гройсман считает, что страна должна отказаться от закупок газа у России.

    Заявление на тему премьер-министр сделал во время очередного заседания украинского кабинета министров. Политик считает, что страна в состоянии обеспечить себя голубым топливом.

    «Я всегда удивлялся, как Украина, у которой огромные запасы природного газа в недрах, покупала газ у России. Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено, ползала в Москву и договаривалась о цене на газ», — констатировал премьер Украины.

    Как сообщает РИА Новости, по словам Гройсмана, его страна не только может сама добывать газ и отказаться от его импорта, но и впоследствии снизить цену на голубое топливо внутри страны.

    Впрочем, не так давно, а буквально пару недель назад тот же  Гройсман заявлял, что украинские власти задумались над очередным повышением цены на голубое топливо для населения.

    «Я не хочу повышать цены на газ — это может быть только вынужденный шаг для того, чтобы не допустить экономической катастрофы и нищеты граждан», — заявил тогда премьер-министр.

    Как напоминает «Газета.ru», очередное повышение цен станет для украинцев не первым. За четыре с половиной года, прошедших после майдана, голубое топливо подорожало для населения почти в десять раз.

    Автор: Константин Терехов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.