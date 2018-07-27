«Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено»: Гройсман призвал отказаться от закупок газа в РФ

Киев, 27 июля. Председатель правительства Украины Владимир Гройсман считает, что страна должна отказаться от закупок газа у России.

Заявление на тему премьер-министр сделал во время очередного заседания украинского кабинета министров. Политик считает, что страна в состоянии обеспечить себя голубым топливом.

«Я всегда удивлялся, как Украина, у которой огромные запасы природного газа в недрах, покупала газ у России. Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено, ползала в Москву и договаривалась о цене на газ», — констатировал премьер Украины.

Как сообщает РИА Новости, по словам Гройсмана, его страна не только может сама добывать газ и отказаться от его импорта, но и впоследствии снизить цену на голубое топливо внутри страны.

Впрочем, не так давно, а буквально пару недель назад тот же Гройсман заявлял, что украинские власти задумались над очередным повышением цены на голубое топливо для населения.

«Я не хочу повышать цены на газ — это может быть только вынужденный шаг для того, чтобы не допустить экономической катастрофы и нищеты граждан», — заявил тогда премьер-министр.

Как напоминает «Газета.ru», очередное повышение цен станет для украинцев не первым. За четыре с половиной года, прошедших после майдана, голубое топливо подорожало для населения почти в десять раз.