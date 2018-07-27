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Канадский медведь припугнул туристов-папарацци
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    Канадский медведь припугнул туристов-папарацци

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    Канадский медведь припугнул туристов-папарацци

    Оттава, 27 июля. Группа туристов, фотографировавших черного медведя в Канаде, столкнулась с суровым нравом животного.

    Сообщается, что хищник, уставший от внимания своеобразных папарацци, отогнал одну из женщин, снимавших его, но не стал ее преследовать и убежал в лес.

    Инцидент попал на видео, автор которого отметил, что, несмотря на случившееся, остальные туристы не переставали снимать.

    Ранее сообщалось, что в Кемеровской области заблудившиеся в тайге двое молодых людей смогли спастись благодаря тому, что встретили в лесу медведя и спрятались от него на дереве. По словам правоохранителей, в лесу не работала мобильная связь. Но после того, как молодые люди забрались на дерево, один из них обнаружил, что поймал сигнал и может вызвать спасателей.

    Автор: Ирина Новикова
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