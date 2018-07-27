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Сирия: гуманитарная помощь из Франции была доставлена в Думу
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    Сирия: гуманитарная помощь из Франции была доставлена в Думу

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    Сирия: гуманитарная помощь из Франции была доставлена в Думу

    Дамаск, 27 июля. Накануне в Восточную Гуту в город Дума была доставлена гуманитарная помощь из Франции.

    Об этом сообщил журналистам заместитель начальника муниципального совета населенного пункта Тауфик аль-Шалед, добавив, что это является доказательством того, что Франция борется с терроризмом.

    «После семи лет войны эти страны, которые ошибочно поддерживали террористические формирования, вероятно, выяснили истинную ситуацию и осознали, кого они поддерживали», — констатировал высокопоставленный чиновник.

    Как добавил аль-Шалед, поступившая из европейского государства помощь, безусловно, внесет вклад в восстановление мирной жизни и поменяет взгляд Запада на происходящее в Сирии.

    «Благодаря поддержке России, российской армии и президента России мы смогли доказать всему миру, что Сирия борется против терроризма», — цитирует заместителя начальника муниципального совета Думы РИА Новости.

    Как напоминает «Газета.ru», гумпомощь из Франции в Хмеймим была доставлена 21 июля. Париж направил груз в Сирию по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Франции Эмманюэлем Макроном.

    Автор: Константин Терехов
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