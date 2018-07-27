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Полиция Лондона задержала троих подозреваемых после погони и перестрелки
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    Полиция Лондона задержала троих подозреваемых после погони и перестрелки

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    Полиция Лондона задержала троих подозреваемых после погони и перестрелки

    Лондон, 27 июля. Британские правоохранители задержали троих подозреваемых после погони и перестрелки в восточной части Лондона.

    Согласно имеющейся информации, в районе Форест-гейт, рядом со стадионом футбольной команды «Вест Хэм» полицейские приказали водителю черного автомобиля марки BMW, в котором находились неизвестные в масках, остановиться, однако он не выполнил приказ представителей закона.

    После погони и перестрелки были задержаны трое подозреваемых.

    Отмечается, что полицейские не подтвердили информацию, что в результате произошедшей стрельбы получили ранения два человека.

    Ранее сообщалось, что двое пострадавших при стрельбе в шведском городе Эребру скончались от полученных ранений. Жизнь третьего пострадавшего находится вне опасности. В связи с произошедшим шведские правоохранители задержали одного человека.

    Автор: Ирина Новикова
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