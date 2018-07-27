Полиция Лондона задержала троих подозреваемых после погони и перестрелки

Лондон, 27 июля. Британские правоохранители задержали троих подозреваемых после погони и перестрелки в восточной части Лондона.

Согласно имеющейся информации, в районе Форест-гейт, рядом со стадионом футбольной команды «Вест Хэм» полицейские приказали водителю черного автомобиля марки BMW, в котором находились неизвестные в масках, остановиться, однако он не выполнил приказ представителей закона.

После погони и перестрелки были задержаны трое подозреваемых.

Отмечается, что полицейские не подтвердили информацию, что в результате произошедшей стрельбы получили ранения два человека.

Ранее сообщалось, что двое пострадавших при стрельбе в шведском городе Эребру скончались от полученных ранений. Жизнь третьего пострадавшего находится вне опасности. В связи с произошедшим шведские правоохранители задержали одного человека.