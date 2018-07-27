Меню
Весь мир
Сирия: САА продолжает вытеснять террористов ИГ из провинции Даръа
Весь мир
Президент Хорватии рассказала о проработке ответного визита Путина
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: САА продолжает вытеснять террористов ИГ из провинции Даръа

    128

    Сирия: САА продолжает вытеснять террористов ИГ из провинции Даръа

    Дамаск, 27 июля. Сирийские правительственные войска продолжают вытеснять террористов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 из провинции Даръа.

    Как сообщает агентство Muraselon, накануне элитным оперативным группам после боя с экстремистами удалось вытеснить боевиков «Исламского государства»1 из семи деревень, расположенных вблизи Голанских высот.

    Кроме того, в провинции Эс-Сувейда сирийские ВВС нанесли массированные авиаудары вблизи деревни Рами, где в четверг террористы ИГ1 атаковали населенный, убив ряд гражданских лиц.

    Напомним, что накануне элитное подразделение САА «Силы Тигра» и 4-я танковая дивизия освободили от боевиков ИГИЛ города Джалин и Таль Джамоу в провинции Даръа.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.