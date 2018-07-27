Сирия: САА продолжает вытеснять террористов ИГ из провинции Даръа

Дамаск, 27 июля. Сирийские правительственные войска продолжают вытеснять террористов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 из провинции Даръа.

Как сообщает агентство Muraselon, накануне элитным оперативным группам после боя с экстремистами удалось вытеснить боевиков «Исламского государства»1 из семи деревень, расположенных вблизи Голанских высот.

Кроме того, в провинции Эс-Сувейда сирийские ВВС нанесли массированные авиаудары вблизи деревни Рами, где в четверг террористы ИГ1 атаковали населенный, убив ряд гражданских лиц.

Напомним, что накануне элитное подразделение САА «Силы Тигра» и 4-я танковая дивизия освободили от боевиков ИГИЛ города Джалин и Таль Джамоу в провинции Даръа.

1 Организация запрещена на территории РФ.