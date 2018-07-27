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Сирия: САА начала операцию по зачистке в западной части провинции Эль-Кунейтра
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    Сирия: САА начала операцию по зачистке в западной части провинции Эль-Кунейтра

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    Сирия: САА начала операцию по зачистке в западной части провинции Эль-Кунейтра,

    Дамаск, 27 июля. Сирийские правительственные войска начали операции по зачистке в западной части провинции Эль-Кунейтра.

    Сообщается, что, согласно недавно достигнутому соглашению, заключенному с боевиками, сирийские подразделения начали проводить операции по разведке на западе провинции Эль-Кунейтра.

    Отмечается, что силы САА вошли в бывший оплот альянса боевиков, возглавляемого террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ)

    Напомним, что в соглашении говорится о передаче всех деревень правительственным войскам в обмен на эвакуацию боевиков в провинцию Идлиб на севере Сирии.

    Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков сообщил, что несколько группировок, включая «Джебхат ан-Нусру» (запрещена в РФ), готовят в Сирии наступление на позиции правительственных сил.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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