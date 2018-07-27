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Общество
Следователь, поймавший Чикатило, рассказал о тайнах маньяка
Общество
Следователь, поймавший Чикатило, рассказал о тайнах маньяка
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    Следователь, поймавший Чикатило, рассказал о тайнах маньяка

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    Следователь, поймавший Чикатило, рассказал о тайнах маньяка

    Москва, 27 июля. Генерал-майор Виктор Бураков, руководивший операцией по поимке Андрея Чикатило, раскрыл некоторые тайны из жизни маньяка.

    В документальном фильме «30 мифов о Чикатило», в основу которого легли 25 писем, написанных Чикатило из СИЗО его адвокату, говорится, что впервые преступник признался в совершенных убийствах своему психиатру Александру Бухановскому.

    По словам Буракова, из дела в отношении Чикатило были удалены все материалы, доказывающие его психическое заболевание, так как на основании их маньяка должны были положить на лечение в психиатрическую больницу.

    Отмечается также, что преступник рассказал о своем детстве. По его словам, его брата якобы съели во время Голодомора на Украине. Кроме того, в письме Чикатило сообщил, что когда ему было 14 лет, его пыталась изнасиловать взрослая женщина.

    Ранее газета Известия сообщала, что в Ростове-на-Дону на 71-м году жизни скончался председатель совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск области Виктор Бураков, руководивший поимкой Чикатило.

    Автор: Ирина Новикова
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