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Словацкие бизнесмены и депутаты намерены посетить Крым
Общество
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    Словацкие бизнесмены и депутаты намерены посетить Крым

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    Словацкие бизнесмены и депутаты намерены посетить Крым

    Симферополь, 27 июля. Председатель Национального совета Словакии Андрей Данко сообщил, что делегация из двадцати депутатов и бизнесменов прибудет в Крым 1 августа.

    Сообщается, что визит словацкой делегации продлится до 4 августа. Подчеркивается, что парламентарии и предприниматели едут на полуостров в частном порядке.

    По словам возглавляющего делегацию депутата Национального совета Петра Марчека, целью поездки является ознакомление с ситуацией в регионе и налаживание отношений с Крымом, говорится в материале газеты Известия.

    Напомним, что ранее Министерство экономического развития РФ опубликовало доклад, в котором сообщило, что в 2017 году инвестиции в Крым выросли на 92% и составили 36,4 млрд рублей. Рост инвестиций связан с деятельностью свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе.

    Автор: Ирина Новикова
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