«Девальвационные тенденции»: Эксперт объяснил, почему курс гривны может рухнуть этой осенью

Киев, 27 июля. Падение курса гривны, наблюдаемое сейчас, может значительно ускорится в конце лета, полагает экономист Виктор Скаршевский. По его мнению, к концу года курс доллара может превысить 30 гривен.

Как отметил экономист, небольшая девальвация наблюдается уже сейчас, но наиболее заметное падение гривны произойдет в конце лета.

«Сейчас сложилось несколько фактов. Во-первых, погасили облигации государственного займа, которые были выпущены в начале года. Во-вторых, был выплачен НДС. Кроме того, сейчас, когда наметились очевидные девальвационные тенденции, сразу же подключились спекулятивные настроения», ― объяснил эксперт.

Как пишет издание «Политнавигатор», экспортеры уже сейчас начали придерживать выручку, чтобы усилить девальвационный тренд. Скаршевский добавил, что если произойдет наложение негативных факторов друг на друга, то курс в 30 гривен 10 копеек будет наиболее вероятным.