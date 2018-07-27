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«Девальвационные тенденции»: Эксперт объяснил, почему курс гривны может рухнуть этой осенью
Украина
«Девальвационные тенденции»: Эксперт объяснил, почему курс гривны может рухнуть этой осенью
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    «Девальвационные тенденции»: Эксперт объяснил, почему курс гривны может рухнуть этой осенью

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    «Девальвационные тенденции»: Эксперт объяснил, почему курс гривны может рухнуть этой осенью

    Киев, 27 июля. Падение курса гривны, наблюдаемое сейчас, может значительно ускорится в конце лета, полагает экономист Виктор Скаршевский. По его мнению, к концу года курс доллара может превысить 30 гривен.

    Как отметил экономист, небольшая девальвация наблюдается уже сейчас, но наиболее заметное падение гривны произойдет в конце лета.

    «Сейчас сложилось несколько фактов. Во-первых, погасили облигации государственного займа, которые были выпущены в начале года. Во-вторых, был выплачен НДС. Кроме того, сейчас, когда наметились очевидные девальвационные тенденции, сразу же подключились спекулятивные настроения», ― объяснил эксперт.

    Как пишет издание «Политнавигатор», экспортеры уже сейчас начали придерживать выручку, чтобы усилить девальвационный тренд. Скаршевский добавил, что если произойдет наложение негативных факторов друг на друга, то курс в 30 гривен 10 копеек будет наиболее вероятным.

    Автор: Антон Зарубин
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