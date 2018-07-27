Путин обсудил с Си Цзиньпинем ситуацию в мире в ходе встречи на полях саммита БРИКС

Йоханнесбург, 27 июля. Российский президент Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем на полях саммита БРИКС, проходящего сейчас в Йоханнесбурге. В ходе беседы два лидера обсудили международную ситуацию.

Встреча Путин и Си Цзиньпиня прошла на полях саммита в Йоханнесбурге в ходе совместного ужина. Они обсудили ситуацию в мире, а также несколько вопрос, представляющих значительный общий интерес.

«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели встречу в Йоханнесбурге и вместе поужинали​​​. Лидеры двух государств провели глубокий обмен мнениями по текущей международной ситуации и важным вопросам, представляющим общий интерес», ― сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Напомним, что Владимир Путин пробудет на саммите БРИКС до 27 июля. Само мероприятия завершится 30 июля.