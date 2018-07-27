«Гастарбайтеры временно спасают гривну от девальвации»: эксперт рассказал о массовой миграции с Украины

Киев, 27 июля. Экономист Виктор Скаршевский заявил, что Украина стремительно становится безлюдной из-за огромного масштаба миграции.

По словам Скаршевского, об истинных масштабах экономической миграции с Украины свидетельствуют темпы роста перечислений гастарбайтеров в страну.

Скаршевский сообщил, что за прошедший год гастарбайтерами было переведено в Украину 9,3 млрд долларов.

«Чтобы понять, что это за сумма, можно сравнить с двумя позициями. Первая – размер Пенсионного фонда Украины. Гастарбайтеры привозят валюты столько, сколько составляет весь Пенсионный фонд», — пояснил специалист.

Вторым примером он назвал сравнение с дефицитом торгового баланса, который также составлял в прошлом году 9,2 млрд долларов.

«То есть, гастарбайтеры – самый мощный фактор после экономической конъюнктуры, который удерживает гривну от девальвации», — заявил эксперт, отметив, что в текущем году поступления от уехавших за границу на заработки украинских граждан вырастут еще больше.

По предварительным подсчетам, этот показатель увеличится на 35% по сравнению с рекордным прошлым годом, что свидетельствует о росте трудовой миграции на 35% на годовом уровне.

«Если в 2016 году перечисления гастарбайтеров выросли на 8%, в 2017 – на 24%, то в этом году – уже на 35%», — подчеркнул Скаршевский, добавив, что украинцы массово уезжают из страны в поисках лучшей жизни.

Эксперт пояснил, что данный процесс является крайне негативным в долгосрочной перспективе, несмотря на то, что в краткосрочной якобы улучшает экономические показатели.

По его мнению, сложившаяся тенденция ликвидирует любые предпосылки для долгосрочного экономического роста и создает дефицит рабочей силы.

«Если это будет продолжаться долго, гастарбайтеры уже просто перечислять в Украину не будут. Они просто заберут свои семьи и будут жить в других странах», – резюмировал экономист.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что «ценность украинского паспорта» выросла после введения безвизового режима с Европейским союзом.