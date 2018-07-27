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Вооруженный ножом палестинец ранил трех израильтян на Западном берегу Иордана
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    Вооруженный ножом палестинец ранил трех израильтян на Западном берегу Иордана

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    Вооруженный ножом палестинец ранил трех израильтян на Западном берегу Иордана

    Тель-Авив, 27 июля. Палестинец, вооруженный ножом, напал жителей еврейского поселения на Западном берегу реки Иордан. В ходе нападения он ранил трех человек, один из которых позже скончался в больнице. Сам нападавший был уничтожен армейскими подразделениями.

    Как сообщается, 17-летний палестинец, вооруженный ножом, проник в еврейское поселение Адам, расположенное к северу от Иерусалима. Он ранил трех человек, а затем был ликвидирован ответным огнем.

    «Мужчина 31 года скончался в больнице от полученных ранений», — сообщают израильские СМИ.

    Еще один пострадавший находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии. Третий поселенец получил легкие ранения, пишет RT.

    Сейчас в районе поселения действую военные подразделения, которые ищут возможных сообщников нападавшего. Отмечается, что его личность уже установлена – это житель соседней деревни Хобар.

    Автор: Антон Зарубин
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