Американский эксперт рассказал о преимуществах новейшей российской противотанковой пушки

Вашингтон, 27 июля. Эксперт американского издания The National Interest Майкл Пек считает, что оснащение Воздушно-десантных войск РФ новейшей самоходной противотанковой пушкой 2С25М «Спрут-СДМ-1» сможет решить одну из главных проблем этого рода войск.

По мнению Пека, пушка даст возможность российским десантникам проводить наступательные операции, практически вне зависимости от скорости прибытия основных сил. Эксперт подчеркнул, что новейшая российская бронемашина больше напоминает легкий танк.

«Даже с переносными противотанковыми ракетами парашютисты остаются легковооруженными солдатами, передвигающимися пешком. «Спрут» дает какую-никакую защиту своей броней, а с другой стороны — огневую мощь», — пояснил специалист.

Ранее Газета.ру сообщала, что заместитель командующего ВДВ России по воздушно-десантной подготовке Владимир Кочетков заявил, что в настоящее время в мире только у российских военных есть парашютные системы для десантирования тяжелой техники.