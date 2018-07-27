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Причиной лесных пожаров в Греции могли стать поджоги ― греческий министр
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    Причиной лесных пожаров в Греции могли стать поджоги ― греческий министр

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    Причиной лесных пожаров в Греции могли стать поджоги ― греческий министр

    Афины, 27 июля. Причиной обширных лесных пожаров в Греции, которые уже привели к гибели десятков людей, могли стать поджоги. С таким заявлением выступил министр гражданской обороны страны Никос Тоскас.

    «Учитывая данные расследования, у нас есть серьезные основания полагать, что имел место криминальный поджог. Многие очаги пожара возникли в очень короткий промежуток времени», ― заявил Тоскас.

    Федеральное агентство новостей сообщало о серии обширных лесных пожаров в Греции, возникших на этой неделе в Греции. По последним данным, пожары уже унесли жизни 85 человек, еще 187 человек получили различные ранения и травмы. Также сообщается о ста пропавших без вести, пишет RT. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур, а греческая прокуратура начала расследование причин пожаров.

    Автор: Антон Зарубин
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