Причиной лесных пожаров в Греции могли стать поджоги ― греческий министр

Афины, 27 июля. Причиной обширных лесных пожаров в Греции, которые уже привели к гибели десятков людей, могли стать поджоги. С таким заявлением выступил министр гражданской обороны страны Никос Тоскас.

«Учитывая данные расследования, у нас есть серьезные основания полагать, что имел место криминальный поджог. Многие очаги пожара возникли в очень короткий промежуток времени», ― заявил Тоскас.

Федеральное агентство новостей сообщало о серии обширных лесных пожаров в Греции, возникших на этой неделе в Греции. По последним данным, пожары уже унесли жизни 85 человек, еще 187 человек получили различные ранения и травмы. Также сообщается о ста пропавших без вести, пишет RT. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур, а греческая прокуратура начала расследование причин пожаров.