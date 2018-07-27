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«Такую ли свободу слова вы хотели?»: Азаров обратился к украинцам
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    «Такую ли свободу слова вы хотели?»: Азаров обратился к украинцам

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    «Такую ли свободу слова вы хотели?»: Азаров обратился к украинцам

    Москва, 27 июля. Члены украинской националистической партии «Свобода» избили главного редактора газеты города Борзна Черниговской области, опубликовавшей статью о православном молодежном лагере. Кроме того, националисты ворвались на территорию детского лагеря, сообщил в своем Facebook бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

    Как сообщается, недовольство националистов вызвала статья, посвященная отдыху в детском православном лагере, организованном Нежинской епархией УПЦ.

    «Обратите внимание, так называемые «патриоты» Украины настолько озверели и потеряли человеческий облик, что даже ворвались на территорию православного детского лагеря. По счастливому стечению обстоятельств, на тот момент дети уже разъехались по домам», ― написал Азаров в своем Facebook.

    В своем обращении Азаров обратился к украинцам, спросив, такую ли «свободу слова» они хотели на Украине.

    «Скажите, украинские журналисты и госслужащие, такую свободу слова вы хотели?» ― спросил он.

    Как ранее неоднократно сообщала пресс-служба  УПЦ, украинские чиновники пытаются лишить паломников из различных регионов Украины возможности участвовать в молебне на Владимирской горке в Киеве, посвященном 1030-й годовщине Крещения Руси. В то же время, власти Украины оказывают поддержку мероприятиям, которые проводит «Киевский патриархат», подконтрольный украинскому правительству.

    Автор: Антон Зарубин
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