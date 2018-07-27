Российский ученый рассказал, как будут выглядеть боевые подлодки будущего

Москва, 27 июля. Новые подлодки, которые будут поступать на вооружение ВМФ РФ, будут невидимы для систем обнаружения противника и станут меньше размером, заявил научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин.

Половинкин в интервью ТАСС отметил, чтобы обеспечить подлодке максимальную скрытность, необходимо использовать новые материалы. По его словам, уже к 2025 году закончится период монометаллов в подводном кораблестроении. На смену придут биметаллы, либо металло-полимерные конструкции, либо композиционные материалы.

По мнению эксперта, технологии позволят гарантировать, что любой локационный или акустический сигнал будет огибать субмарину, что сделает судно совершенно невидимым.

По словам ученого, следующие подлодки станут значительно меньше в размере, а разделение субмарин на многоцелевые и стратегические будет зависеть только от типа загруженного оружия.