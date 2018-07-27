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Разведка США назвала Россию одним из лидеров в кибершпионаже
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    Разведка США назвала Россию одним из лидеров в кибершпионаже

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    Разведка США назвала Россию одним из лидеров в кибершпионаже

    Вашингтон, 27 июля. Офис Национальной разведки США обнародовал доклад, в котором заявлено, что Россия является одним из трех лидеров кибершпионажа в мире, наряду с Китаем и Ираном.

    В документе американские власти обвиняют спецслужбы РФ в «агрессивном, сложном, широкомасштабном» экономическом шпионаже в киберпространстве.

    В числе якобы используемых российскими спецслужбами методов упомянуты использование коммерческих и научных организаций, ведущих общение с Западом, вербовка российских иммигрантов с продвинутыми техническими знаниями и проникновение в технологические компании.

    Напомним, что ранее Россия неоднократно опровергала обвинения в кибератаках и вмешательстве в президентские выборы в Соединенных Штатах.

    В материале Газеты.ру говорится, что глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что, обвиняя Россию в экономическом кибершпионаже, спецслужбы США пытаются сорвать любое сближение Москвы и Вашингтона.

    Автор: Ирина Новикова
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