Разведка США назвала Россию одним из лидеров в кибершпионаже

Вашингтон, 27 июля. Офис Национальной разведки США обнародовал доклад, в котором заявлено, что Россия является одним из трех лидеров кибершпионажа в мире, наряду с Китаем и Ираном.

В документе американские власти обвиняют спецслужбы РФ в «агрессивном, сложном, широкомасштабном» экономическом шпионаже в киберпространстве.

В числе якобы используемых российскими спецслужбами методов упомянуты использование коммерческих и научных организаций, ведущих общение с Западом, вербовка российских иммигрантов с продвинутыми техническими знаниями и проникновение в технологические компании.

Напомним, что ранее Россия неоднократно опровергала обвинения в кибератаках и вмешательстве в президентские выборы в Соединенных Штатах.

В материале Газеты.ру говорится, что глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что, обвиняя Россию в экономическом кибершпионаже, спецслужбы США пытаются сорвать любое сближение Москвы и Вашингтона.