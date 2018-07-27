Экс-судье Киева предъявили обвинение из-за приговоров по делу «майдана»

Киев, 27 июля. Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение бывшему заместителю председателя Днепровского районного суда Киева по делу о вынесении приговоров участникам «майдана» в январе-феврале 2014 года.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, его обвиняют по статьям «Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное по предварительному сговору группой лиц» и «Вынесение судьей заведомо неправосудных решений, повлекших тяжкие последствия».

В случае вынесения неправосудного решения речь идет о случае, когда двух мужчин осудили за участие в массовых беспорядках. Сейчас прокуратура готовит ходатайство об аресте подозреваемого.

В прокуратуре отметили, что в начале прошлого года по данному эпизоду также были направлены обвинительные акты в отношении еще пяти следователей, заместителя и начальника следственного отдела Днепровского РУ ГУ МВД Украины в Киеве и прокурора отдела прокуратуры Киева. Из-за постоянных самоотводов судей разбирательство так и не было начато.

Напомним, 20 февраля 2014 года неизвестные снайперы открыли огонь во время «майдана». Погибли 53 человека. Всего с 18 по 20 февраля погибли более 100 человек. Украинские власти обвинили в расстрелах сотрудников спецподразделения «Беркут».