Бутина рассказала, за что ее преследуют в США

Вашингтон, 27 июля. Посольство России в США сообщило, что россиянка Мария Бутина, арестованная американскими властями по обвинение в работе незарегистрированным иностранным агентом, считает, что ее преследуют за политические взгляды.

Дипломаты в четверг посетили россиянку в американской тюрьме. По их словам, Бутина твердо намерена доказывать свою невиновность.

«Выразила мнение, что ее преследуют за политические взгляды и «не тот цвет волос». Будем добиваться освобождения Марии… Продолжим оказывать ей консульское содействие и всяческую поддержку», — говорится в сообщении посольства на странице в социальной сети Facebook.

Также в дипломатической миссии добавили, что следующее посещение россиянки запланировано на 2 августа.

Ранее Газета.ру сообщала, что заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин рассказал, что Москва заявила Вашингтону протест в связи со следственными действиями в отношении россиянки Марии Бутиной.