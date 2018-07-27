Большой крестный ход состоится в Киеве по случаю 1030-летия Крещения Руси

Киев, 27 июля. В украинской столице в эту пятницу состоится большой крестный ход, а также ряд других праздничных мероприятий, посвященных 1030-й годовщине Крещения Руси. Ожидается, что в Киев прибудут многочисленные паломники как из украинских регионов, так и из-за рубежа.

Как сообщается, в Киеве на Владимирской горке пройдет молебен, после которого начнется так называемый Большой крестный ход с иконами и мощами святых, который завершится в Киев-Печерской лавре. Пресс-служба УПЦ предполагает, что в мероприятиях примут участие свыше 100 тысяч человек.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что Киево-Печерская лавра остается оплотом канонического православия на Украине.

«Очень надеюсь, что времена пройдут, и мы снова сможем все вместе помолиться у этой великой святыни», ― заявил патриарх.

Напомним, что праздник Крещения Руси традиционно отмечается 28 июля в день памяти князя Владимира, благодаря которому древняя Русь приняла христианство.