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Сотрудники посольства РФ в США посетили россиянку Бутину в американской тюрьме
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    Сотрудники посольства РФ в США посетили россиянку Бутину в американской тюрьме

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    Сотрудники посольства РФ в США посетили россиянку Бутину в американской тюрьме

    Вашингтон, 27 июля. Сотрудники посольства России в Вашингтоне посетили в тюрьме арестованную россиянку Марию Бутину.

    «Сегодня, 26 июля, сотрудники посольства России в Вашингтоне посетили Марию Бутину в тюрьме», — говорится в сообщении, опубликованном на странице дипломатической миссии в социальной сети Facebook.

    Ранее Газета.ру сообщала, что заместитель официального представителя Министерства иностранных дел России Артем Кожин рассказал, что Москва заявила Вашингтону протест в связи со следственными действиями в отношении россиянки Марии Бутиной. 

    Напомним, что американские власти арестовали Марию Бутину в июле. Россиянку обвиняют в работе иностранным агентом без регистрации в этом качестве в Министерстве юстиции США. Сама Бутина полностью отрицает свою вину. В случае признания ее виновной ей грозит до 15 лет тюремного заключения.

    Автор: Ирина Новикова
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