Сотрудники посольства РФ в США посетили россиянку Бутину в американской тюрьме

Вашингтон, 27 июля. Сотрудники посольства России в Вашингтоне посетили в тюрьме арестованную россиянку Марию Бутину.

«Сегодня, 26 июля, сотрудники посольства России в Вашингтоне посетили Марию Бутину в тюрьме», — говорится в сообщении, опубликованном на странице дипломатической миссии в социальной сети Facebook.

Ранее Газета.ру сообщала, что заместитель официального представителя Министерства иностранных дел России Артем Кожин рассказал, что Москва заявила Вашингтону протест в связи со следственными действиями в отношении россиянки Марии Бутиной.

Напомним, что американские власти арестовали Марию Бутину в июле. Россиянку обвиняют в работе иностранным агентом без регистрации в этом качестве в Министерстве юстиции США. Сама Бутина полностью отрицает свою вину. В случае признания ее виновной ей грозит до 15 лет тюремного заключения.