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Путин в пятницу продолжит участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге
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    Путин в пятницу продолжит участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге

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    Путин в пятницу продолжит участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге

    Йоханнесбург, 27 июля. Российский президент Владимир Путин 27 июля продолжит свое участие в саммит БРИКС, проходящем в южноафриканском Йоханнесбурге.

    В эту пятницу у российского лидера запланирована встреча с лидерами стран-участниц, а также деловой завтрак с главами иностранных делегаций. В конце рабочего дня президента РФ состоится пресс-конференция.

    Как сообщает пресс-служба российского президента, на встрече глав государств будут обсуждаться вопросы развития организации, а также приоритеты стратегического партнерства.

    Ожидается участие в саммите делегаций из Намибии, Габона, Анголы, Сенегала, Уганды, Того, Руанды, Аргентины, Турции и Ямайки. После официальной встречи состоится рабочий завтрак. Напомним, что саммит в Йоханнесбурге продлится до 30 июля.

    Автор: Антон Зарубин
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