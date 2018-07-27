Путин в пятницу продолжит участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге

Йоханнесбург, 27 июля. Российский президент Владимир Путин 27 июля продолжит свое участие в саммит БРИКС, проходящем в южноафриканском Йоханнесбурге.

В эту пятницу у российского лидера запланирована встреча с лидерами стран-участниц, а также деловой завтрак с главами иностранных делегаций. В конце рабочего дня президента РФ состоится пресс-конференция.

Как сообщает пресс-служба российского президента, на встрече глав государств будут обсуждаться вопросы развития организации, а также приоритеты стратегического партнерства.

Ожидается участие в саммите делегаций из Намибии, Габона, Анголы, Сенегала, Уганды, Того, Руанды, Аргентины, Турции и Ямайки. После официальной встречи состоится рабочий завтрак. Напомним, что саммит в Йоханнесбурге продлится до 30 июля.