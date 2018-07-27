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Эксперт объяснил, почему ситуация с ЖКХ в Киеве продолжает ухудшаться
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    Эксперт объяснил, почему ситуация с ЖКХ в Киеве продолжает ухудшаться

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    Эксперт объяснил, почему ситуация с ЖКХ в Киеве продолжает ухудшаться

    Москва, 27 июля. Мощный ливень, обрушившийся на украинскую столицу 25 июля, продемонстрировал полную неготовность киевских коммунальных служб к ликвидации последствий стихии. По мнению экспертов, в ближайшие несколько лет ситуация с коммунальной инфраструктурой в Киеве может окончательно выйти из-под контроля, если городские власти не начнут принимать срочные меры уже сейчас.

    Неработающие стоки привели к тому, что после ливня почти весь Киев оказался затоплен. Из-за потоков воды серьезно пострадало дорожное покрытие, а также обрушился один из путепроводов. Кроме того, с конца апреля почти половина города живет без горячей воды.

    По мнению эксперта Центра политического анализа Павла Данилина, ситуация с коммунальными службами в Киеве имеет тенденцию к ухудшению. Он отметил, что у коммунальных служб города нет средств, но взять их неоткуда. Повышение тарифов не исправит ситуацию, отметил эксперт ― большинство киевлян живет небогато, и повышение сумму счетов за ЖКХ лишь приведет к росту задолженностей.

    «Трубы окончательно сгниют, мосты начнут массово рушиться, прекратится теплоснабжение и начнутся проблемы с канализацией. События будут развиваться именно по такому, апокалиптическому сценарию, если городская власть наконец-то не займётся своими прямыми обязанностями», ― приводит слова эксперта RT.

    Данилин подчеркнул, что у киевских властей есть около трех-пяти лет для решения проблем системы ЖКХ. В противном случае, отметил эксперт, ситуация может окончательно выйти из-под контроля.

    Автор: Антон Зарубин
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