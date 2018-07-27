Водопад на китайском небоскребе высотой более 100 метров напугал местных жителей

Пекин, 27 июля. Жители города Гуйян на юго-западе Китая выразили беспокойство по поводу запуска одного из самых высоких искусственных водопадов мира, спадающего с высотного здания Liebian Building.

Как сообщает Archdaily, небоскреб в Гуйяне попал на первые полосы китайских газет благодаря необычной и смелой функции, встроенной в фасад: по стене 121-метрового здания стекает впечатляющий водопад.

По данным издания, водопад высотой 108 метров вошел в число самых высоких искусственных водопадов в мире.

Запланированный как новый туристический аттракцион для центрального делового района города небоскреб привлек внимание СМИ. Однако не все зрители отреагировали на необычную задумку однозначно. Когда водопад был впервые запущен, некоторые местные жители вызвали журналистов, чтобы сообщить о катастрофической утечке воды.

Другие высказывают опасения по поводу расточительности: текущие расходы на воду составляют до 800 юаней (около 118 долларов) каждый час. Владельцы здания заверили, что используемая вода — это рециркулированная дождевая вода и водопроводная. По их словам, водопад будут запускать только в особых случаях.