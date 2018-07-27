«Наши усилия небезуспешны»: Путин на встрече с Моди рассказал о росте товарооборота с Индией

Йоханнесбург, 27 июля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что его тесные контакты с премьером Индии Нарендрой Моди приносят плоды в виде значительного роста товарооборота между странами.

Путин напомнил о визите Моди в Сочи. Тогда, по словам российского президента прошли «дружеские и содержательные переговоры». Теперь российская сторона готовится к ответному визиту в Индию, который запланирован в октябре.

Президент подчеркнул, что усилия стран небезуспешны, поскольку в 2017 году товарооборот между РФ и Индией вырос на 24%, а за первые пять месяцев 2018 года — на 26%.

Президент Индии в свою очередь с теплотой вспомнил свой визит в Сочи и поздравил РФ с успешной организацией чемпионата мира по футболу.

В четверг в Йоханнесбурге (ЮАР) открылся саммит БРИКС, который продлится до 27 июля. В рамках саммита лидеры БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам 10 лет работы организации. Как сообщала «Газета.ру», в документе стороны подтвердили приверженность принципам сотрудничества.