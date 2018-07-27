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Перед встречей с премьером Индии Путин в шутку призвал свою делегацию не спать
Украина
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    Перед встречей с премьером Индии Путин в шутку призвал свою делегацию не спать

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    Перед встречей с премьером Индии Путин в шутку призвал свою делегацию не спать

    Йоханнесбург, 27 июля. Российский президент Владимир Путин перед встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в шутку призвал членов своей делегации не спать во время мероприятия.  

    Рабочий день российского президента из-за саммита БРИКС в этот четверг серьезно затянулся. В первой половине дня он принял участие в нескольких ключевых мероприятиях саммита, а во второй – провел ряд встреч с иностранными лидерами.

    Перед встречей с премьер-министром Индии, Путин призвал членов своей делегации сохранять бодрость.

    «Не спать», ― пошутил Путин, войдя в комнату переговоров.

    Напомним, что Путин прибыл на саммит в Йоханнесбурге в этот четверг и намерен пробыть в ЮАР до 27 июля. Он уже провел серию встреч с главами Аргентины, Анголы, Турции и Замбии  Маурисио Макри, Жоау Лоуренсу, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эдгаром Лунгу. Кроме того, он с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Автор: Антон Зарубин
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