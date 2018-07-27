Перед встречей с премьером Индии Путин в шутку призвал свою делегацию не спать

Йоханнесбург, 27 июля. Российский президент Владимир Путин перед встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в шутку призвал членов своей делегации не спать во время мероприятия.

Рабочий день российского президента из-за саммита БРИКС в этот четверг серьезно затянулся. В первой половине дня он принял участие в нескольких ключевых мероприятиях саммита, а во второй – провел ряд встреч с иностранными лидерами.

Перед встречей с премьер-министром Индии, Путин призвал членов своей делегации сохранять бодрость.

«Не спать», ― пошутил Путин, войдя в комнату переговоров.

Напомним, что Путин прибыл на саммит в Йоханнесбурге в этот четверг и намерен пробыть в ЮАР до 27 июля. Он уже провел серию встреч с главами Аргентины, Анголы, Турции и Замбии Маурисио Макри, Жоау Лоуренсу, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эдгаром Лунгу. Кроме того, он с председателем КНР Си Цзиньпином.