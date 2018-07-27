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#Соцсети
«Ракета на поводке»: россияне высмеяли новый противотанковый комплекс Украины
#Соцсети
«Ракета на поводке»: россияне высмеяли новый противотанковый комплекс Украины
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    «Ракета на поводке»: россияне высмеяли новый противотанковый комплекс Украины

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    «Ракета на поводке»: россияне высмеяли новый противотанковый комплекс Украины

    Москва, 27 июля. На Украине прошли испытания новых противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П» и «Корсар», разработанных конструкторским бюро «Луч». Представители КБ заявили, что испытания прошли успешно, однако у российских пользователей соцсетей возник ряд вопросов после просмотра видео с испытаний.

    У большинства посмотревших видеоролик украинского КБ «Луч» возникли сомнения, что данное вооружение является «собственной разработкой Украины». Многие предположили, что речь идет об использовании советских технологий.

    «Ракета на поводке»: россияне высмеяли новый противотанковый комплекс Украины

    Кроме того, немало комментаторов удивились, что в этом украинском противотанковом комплексе ракета соединена кабелем с пусковой установкой. «И смех, и грех ― ракета на поводке», ― выразили свое мнение пользователи Facebook.

    «Ракета на поводке»: россияне высмеяли новый противотанковый комплекс Украины

    «Ракета на поводке»: россияне высмеяли новый противотанковый комплекс Украины

    «Ракета на поводке»: россияне высмеяли новый противотанковый комплекс Украины

    Некоторые комментаторы предположили, что даже новое вооружение не сможет повысить обороноспособность украинской армии.

    «Ракета на поводке»: россияне высмеяли новый противотанковый комплекс Украины

    Напомним, что украинские военные регулярно проводят испытания новых вооружений, которые зачастую оканчиваются неудачно. В частности, в этом июле в Ровенской области трагедией завершились испытания украинского миномета «Молот» ― установка взорвалась прямо на полигоне, унеся жизни трех военнослужащих.

    Автор: Антон Зарубин
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