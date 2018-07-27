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Самолеты-разведчики США и Британии заметили у берегов Крыма
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    Самолеты-разведчики США и Британии заметили у берегов Крыма

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    Самолеты-разведчики США и Британии заметили у берегов Крыма

    Москва, 26 июля. Американский самолет-разведчик RQ-4B и британский Sentinel R.1 были замечены на радарах во время выполнения заданий в небе над Черным морем и над Донбассом. 

    Twitter-аккаунт Aircraft Spots опубликовал маршруты самолетов. Согласно данным, RQ-4B облетел побережье Крыма, а позднее был замечен в небе над Донбассом. Добавим, что данный БПЛА может находиться в воздухе до 30 часов.

    Британский Sentinel R.1 был замечен к юго-западу от полуострова. Самолет является полноценной системой воздушной разведки. Его называют «глазами» командиров сухопутных подразделений британской армии.

    Напомним, ранее над Черным морем были замечены несколько самолетов как США, так и Британии. В частности, в июле британский самолет облетел вокруг Крыма как минимум дважды. Месяцем ранее недалеко от полуострова заметили американский беспилотник.

    В июне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировка российских войск в Крыму «не даст ни единого шанса» врагу в случае нападения, сообщала «Газета.ру».

    Автор: Олеся Волкова
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