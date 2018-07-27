Самолеты-разведчики США и Британии заметили у берегов Крыма

Москва, 26 июля. Американский самолет-разведчик RQ-4B и британский Sentinel R.1 были замечены на радарах во время выполнения заданий в небе над Черным морем и над Донбассом.

Twitter-аккаунт Aircraft Spots опубликовал маршруты самолетов. Согласно данным, RQ-4B облетел побережье Крыма, а позднее был замечен в небе над Донбассом. Добавим, что данный БПЛА может находиться в воздухе до 30 часов.

USAF RQ-4B 11-2048 FORTE10 on task over the Black Sea & Eastern Ukraine at FL530 pic.twitter.com/pe9d2Hs7GC — Aircraft Spots (@AircraftSpots) July 26, 2018

Британский Sentinel R.1 был замечен к юго-западу от полуострова. Самолет является полноценной системой воздушной разведки. Его называют «глазами» командиров сухопутных подразделений британской армии.

Royal Air Force Sentinel R.1 ZJ691 RRR9987 on task over the Black Sea at FL410 pic.twitter.com/u3JRjQ8ixN — Aircraft Spots (@AircraftSpots) July 26, 2018

Напомним, ранее над Черным морем были замечены несколько самолетов как США, так и Британии. В частности, в июле британский самолет облетел вокруг Крыма как минимум дважды. Месяцем ранее недалеко от полуострова заметили американский беспилотник.

В июне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировка российских войск в Крыму «не даст ни единого шанса» врагу в случае нападения, сообщала «Газета.ру».