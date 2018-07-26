Алжир резко осудил «кровавую, варварскую атаку боевиков ИГ» в Сирии 

Алжир, 26 июля. Алжир осуждает серию терактов, произошедших в среду в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии и приведших к гибели людей, заявил официальный представитель алжирского МИД Абдельазиз Бенали Шериф.

Как сообщает Альжери Пресс Сервис, дипломат подчеркнул, что Алжир «самым решительным образом осуждает кровавые, варварские террористические атаки, совершенные террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии».

Теракт произошел утром в среду. Один из террористов-смертников привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города Эс-Сувейда. Еще одного удалось поймать мирному жителю, однако боевик в итоге подорвал сам себя. Согласно последним данным, погибли не менее 215 человек.

МИД России осудил теракт. Как передавал RT, в сообщении российского внешнеполитического ведомства подчеркивалось, что атака боевиков ИГ «лишний раз обнажает человеконенавистническую сущность идеологов и практиков терроризма».

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало видео с места теракта в провинции Эс-Сувейда.

1 Организация запрещена на территории РФ.