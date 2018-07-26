Режиссер-документалист Игорь Беляев скончался на 87-м году жизни

Москва, 26 июля. В возрасте 86 лет скончался российский и советский режиссер-документалист Игорь Беляев. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.

«Да, Игорь Беляев скончался на 87-м году жизни. Прощание пройдет в субботу в доме кино», ― приводит слова пресс-службы Союза кинематографистов РИА Новости.

Беляев родился 14 апреля 1932 года. Он является выпускником юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и режиссерских курсов Театрального училища имени Щукина.

Он снял более ста фильмов и написал несколько книг. Кроме того, он являлся членом академии Российского телевидения ТЭФИ, киноакадемии «Ника» и Евразийской Академию телевидения и радио. Беляев был награжден госпремией СССР за документальный фильм «Егор Иванович», снятый в 1983 году, а также за фильмы цикла «Деревенские повести».