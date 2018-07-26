Четверо полицейских пострадали во время массовой драки во время заседания горсовета в Конотопе

Конотоп, 26 июля. Во время заседания горсовета украинского города Конотоп произошла массовая драка между сторонниками действующего мэра города и его противниками. Как сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области, по итогам инцидента были задержаны пятидесяти человек.

Как сообщается, конфликт произошел во время заседания горсовета Конотопа и быстро перерос в драку между сторонниками и противникам мэра. Около пятидесяти человек были задержаны, кроме того, пострадали четверо сотрудников правоохранительных органов.

«Работники полиции разняли конфликтующие стороны. Пятьдесят наиболее активных нарушителей общественного порядка доставлены в отдел полиции. Во время схватки пострадали четверо правоохранителей», ― сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас на месте инцидента ведут работу следственные группы, а также представители прокуратуры.

Напомним, что Федеральное агентство новостей писало о драке, которую устроили депутаты Верховной рады Украины Юрий Береза и Александр Долженков на одном из заседаний парламента в июня этого года.