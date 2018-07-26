Меню
Украина
Четверо полицейских пострадали во время массовой драки во время заседания горсовета в Конотопе
#Соцсети
«Ракета на поводке»: россияне высмеяли новый противотанковый комплекс Украины
Следующая новость
Загрузка...

    Четверо полицейских пострадали во время массовой драки во время заседания горсовета в Конотопе

    67

    Четверо полицейских пострадали во время массовой драки во время заседания горсовета в Конотопе

    Конотоп, 26 июля. Во время заседания горсовета украинского города Конотоп произошла массовая драка между сторонниками действующего мэра города и его противниками. Как сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области, по итогам инцидента были задержаны пятидесяти человек.

    Как сообщается, конфликт произошел во время заседания горсовета Конотопа и быстро перерос в драку между сторонниками и противникам мэра. Около пятидесяти человек были задержаны, кроме того, пострадали четверо сотрудников правоохранительных органов.

    «Работники полиции разняли конфликтующие стороны. Пятьдесят наиболее активных нарушителей общественного порядка доставлены в отдел полиции. Во время схватки пострадали четверо правоохранителей»,  ― сообщает пресс-служба ведомства.

    Сейчас на месте инцидента ведут работу следственные группы, а также представители прокуратуры.  

    Напомним, что Федеральное агентство новостей писало о драке, которую устроили депутаты Верховной рады Украины Юрий Береза и Александр Долженков на одном из заседаний парламента в июня этого года.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.