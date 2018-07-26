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Источник рассказал о «стабильно тяжелом состоянии» Кобзона
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    Источник рассказал о «стабильно тяжелом состоянии» Кобзона

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    Источник рассказал о «стабильно тяжелом состоянии» Кобзона

    Москва, 26 июля. Первый замглавы комитета Госдумы по культуре 80-летний певец Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил источник в Госдуме.

    Источник РИА Новости уточнил, что Кобзон проходит курс химиотерапии. Напомним, диагноз рак ему поставили в 2005 году. По мнению собеседника агентства, Кобзон скоро поправится, поскольку «он сильный и всегда побеждает».

    Ранее в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации артиста. Как сообщала «Газета.ру», его супруга не стала комментировать эту информацию.

    Рак диагностировали у Кобзона 13 лет назад. После чего его прооперировали в Германии. С 2009 года Кобзон находится под постоянным наблюдением специалистов.

    Автор: Олеся Волкова
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