Источник рассказал о «стабильно тяжелом состоянии» Кобзона

Москва, 26 июля. Первый замглавы комитета Госдумы по культуре 80-летний певец Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил источник в Госдуме.

Источник РИА Новости уточнил, что Кобзон проходит курс химиотерапии. Напомним, диагноз рак ему поставили в 2005 году. По мнению собеседника агентства, Кобзон скоро поправится, поскольку «он сильный и всегда побеждает».

Ранее в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации артиста. Как сообщала «Газета.ру», его супруга не стала комментировать эту информацию.

Рак диагностировали у Кобзона 13 лет назад. После чего его прооперировали в Германии. С 2009 года Кобзон находится под постоянным наблюдением специалистов.