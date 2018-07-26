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«Воспитание ненависти»: Азаров поставил диагноз декоммунизации
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    «Воспитание ненависти»: Азаров поставил диагноз декоммунизации

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    «Воспитание ненависти»: Азаров поставил диагноз декоммунизации

    Киев, 26 июля. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал декоммунизацию на Украине попыткой уничтожить все виды взаимодействия с Россией и воспитать у населения ненависть ко всему русскому.
     
    На своей странице в Facebook Азаров попытался доходчиво объяснить, что значит «декоммунизация» для Украины.

    «Это проведение попытки: разрыва всех экономических, культурных, гуманитарный связей с Россией, уничтожение всех видов взаимодействия; воспитания у населения ненависти и вражды ко всему русскому и, наконец, военного конфликта с Россией», — пишет экс-премьер.

    По его мнению, декоммунизация «и есть в самом чистом виде «бандеровская политика». Для того, чтобы проводить подобную политику в стране, где живет огромное количество русскоговорящих, пишет Азаров, «необходима полная дебилизация всего населения». 

    При этом Азаров предложил способ, которым можно изменить политику киевских властей: создать альтернативные средства массовой информации, которыми сегодня могут стать соцсети. 

    «Воспитание ненависти»: Азаров поставил диагноз декоммунизации

    В 2015 году на Украине вступил в силу закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В середине мая, как сообщал RT, президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране уже уничтожены почти 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину. 

    В начале июля руководитель генштаба ВСУ сообщил о подписании приказа о декоммунизации в украинской армии, сообщала «Газета.ру»

    Автор: Олеся Волкова
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