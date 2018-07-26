Меню
#Соцсети
«Где Великобритания, а где Черное море»: россияне прокомментировали действия Королевских ВВС
Политика
Перед встречей с премьером Индии Путин в шутку призвал свою делегацию не спать
Следующая новость
Загрузка...

    «Где Великобритания, а где Черное море»: россияне прокомментировали действия Королевских ВВС

      /  Обновлено: 
    485

    «Где Великобритания, а где Черное море»: россияне прокомментировали действия Королевских ВВС

    Москва, 26 июля. Соцсети отреагировали на действия ВВС Великобритании над Черным морем, которые, согласно официальному заявлению Королевских ВВС были ответом «на полеты российских Су-24 вблизи воздушного пространства НАТО».

    Как заявили в пресс-службе ВВС Великобритании, истребители Typhoon были подняты с военной базы в Румынии. Затем они выполнили полет над акваторией Черного моря для сопровождения российских Су-24.

    По мнению большинства комментаторов, никакой реальной угрозы для сил НАТО в действительности не было, а Великобритания лишь воспользовалась поводом, чтобы напомнить о себе.«Где Великобритания, а где Черное море»: россияне прокомментировали действия Королевских ВВС

    «Где Великобритания, а где Черное море»: россияне прокомментировали действия Королевских ВВС

    Другие пользователи удивились, что российские ВВС не приняли ответные меры.

    «Где Великобритания, а где Черное море»: россияне прокомментировали действия Королевских ВВС

    Отдельные комментаторы даже выступили в пользу самых жестких ответных мер.

    «Где Великобритания, а где Черное море»: россияне прокомментировали действия Королевских ВВС

    И немало было тех, кто задался вопросом: а что делают британские самолеты в данном районе? «Где Великобритания, а где Черное море», ― написал один из комментаторов.«Где Великобритания, а где Черное море»: россияне прокомментировали действия Королевских ВВС

    «Где Великобритания, а где Черное море»: россияне прокомментировали действия Королевских ВВС

    «Где Великобритания, а где Черное море»: россияне прокомментировали действия Королевских ВВС

    Напомним, что ВВС Великобритании регулярно используют свои истребители, размещенные в Румынии, для сопровождения российских самолетов. Среди прочего, Королевские ВВС были подняты в мае этого года для сопровождения самолета Ил-20, приблизившегося к воздушному пространству НАТО.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.