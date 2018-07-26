«Где Великобритания, а где Черное море»: россияне прокомментировали действия Королевских ВВС

Москва, 26 июля. Соцсети отреагировали на действия ВВС Великобритании над Черным морем, которые, согласно официальному заявлению Королевских ВВС были ответом «на полеты российских Су-24 вблизи воздушного пространства НАТО».

Как заявили в пресс-службе ВВС Великобритании, истребители Typhoon были подняты с военной базы в Румынии. Затем они выполнили полет над акваторией Черного моря для сопровождения российских Су-24.

По мнению большинства комментаторов, никакой реальной угрозы для сил НАТО в действительности не было, а Великобритания лишь воспользовалась поводом, чтобы напомнить о себе.

Другие пользователи удивились, что российские ВВС не приняли ответные меры.

Отдельные комментаторы даже выступили в пользу самых жестких ответных мер.

И немало было тех, кто задался вопросом: а что делают британские самолеты в данном районе? «Где Великобритания, а где Черное море», ― написал один из комментаторов.

Напомним, что ВВС Великобритании регулярно используют свои истребители, размещенные в Румынии, для сопровождения российских самолетов. Среди прочего, Королевские ВВС были подняты в мае этого года для сопровождения самолета Ил-20, приблизившегося к воздушному пространству НАТО.