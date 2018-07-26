Сирия: в Идлибской зоне деэскалации зафиксированы нарушения режима прекращения огня

Дамаск, 26 июля. За последние сутки в Идлибской зоне деэскалации фиксировались нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации», ― заявил он.

По словам генерал-майор, за последние сутки обстрелам подвергались населенные пункты Джубб-эз-Заур, Сафсафа, Кинсибба, Бариша, Сафар и Кабух в провинции Латакия, а также районы Абтин и Хандрат города Алеппо.

Цыганков также напомнил об усилиях, которые прикладывают российские специалисты для нормализации гуманитарной обстановки в республике. По его словам, с начала процесса урегулирования в Сирии, ЦПВС провел 1873 гуманитарных акции, раздав 2813,46 тонны гуманитарных грузов.