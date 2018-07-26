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Сирия: более ста беженцев из Восточной Гуты вернулись в свои дома
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    Сирия: более ста беженцев из Восточной Гуты вернулись в свои дома

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    Сирия: более ста беженцев из Восточной Гуты вернулись в свои дома

    Дамаск, 26 июля. За последние  сутки в свои дома в Восточной Гуте вернулись более ста местных жителей, ранее размещенных в лагерях беженцев. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

    «В Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 73443 жителя. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 108 человек», ― сообщил он.

    Генерал-майор также рассказал, что в юго-западной зоне деэскалации продолжается процесс урегулирования. Так, за прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) передали правительственным силам реактивную систему залпового огня, боевую машину пехоты, боевую разведывательную десантную машину, а также самоходную зенитную установку. Кроме того, боевики сдали значительное количество различных боеприпасов.

    Цыганков добавил, что сотрудники ЦПВС продолжают работу по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии. В частности, за сутки усилиями российских военных врачей была оказана медпомощь 178 сирийцам, включая 78 детей.

    Автор: Антон Зарубин
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