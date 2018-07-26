Президент Замбии пригласил Путина на церемонию открытия ядерного центра 

Йоханнесбург (ЮАР), 26 июля. Президент Замбии Эдгар Лунгу пригласил российского коллегу Владимира Путина лично посетить открытие центра атомной энергетики, который создается при участии Росатома.

На встрече с Путиным Лунгу подчеркнул, что «настало время укрепить и нарастить взаимодействие» между странами, и выразил надежду, что российский президент сможет посетить Замбию. Лунгу напомнил, что ранее был подписан контракт с Росатомом по взаимодействию в атомной энергетике, и в стране ждут участия Путина в открытии Центра атомной энергетики, науки и технологий Замбии.

«Мы достаточно долго поддерживаем уже дипломатические отношения, и, конечно, настало время все это сделать в сфере экономического сотрудничества», — заявил в свою очередь Путин, поблагодарив власти Замбии за поддержку Москвы на международных площадках, в том числе в ООН.

Президент РФ также обратил внимание на то, что между странами налаживаются связи в политической сфере. Помимо этого специалисты двух стран обсуждают возможность взаимодействия в высокотехнологичных областях. Речь идет о медицинской сфере, в первую очередь, в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями.

В четверг Путин прибыл на юбилейный десятый саммит БРИКС, который в этом году проходит в южноафриканском Йоханнесбурге, сообщал RT.