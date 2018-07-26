США подтвердили готовность сотрудничать с Россией по Сирии

Вашингтон, 26 июля. США намерены продолжить взаимодействовать с Россией, а также другими странами в процессе мирного урегулирования в Сирии под эгидой ООН. С таким заявлением выступил представитель Госдепартамента США.

«Мы будем продолжать взаимодействовать с ООН и другими сторонами, включая Россию, с тем чтобы поощрять все возможные усилия по продвижению политического урегулирования, как это предусмотрено в резолюции 2254 СБ ООН и в заявлении президентов Трампа и Путина в Дананге», — приводит слова представитель американского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

При этом, представитель Госдепартамента призвал участников мирного процесса в Астане перенаправить свои усилия на переговоры в Женеве, поддержав действия спецпосланника ООН в Сирии Стаффана де Мистуры. Данный комментарий Госдепартамента прозвучал в связи с предстоящим раундом переговоров по Сирии в астанинском формате, который состоится 30-31 июля в Сочи. США отказались присутствовать на этих переговорах.

Напомним, что в переговорах в Сочи будут участвовать представители гарантов перемирия (Россия, Иран, Турция), а также спецпосланник ООН Стаффан де Мистура.