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США подтвердили готовность сотрудничать с Россией по Сирии
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    США подтвердили готовность сотрудничать с Россией по Сирии

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    США подтвердили готовность сотрудничать с Россией по Сирии

    Вашингтон, 26 июля. США намерены продолжить взаимодействовать с Россией, а также другими странами в процессе мирного урегулирования в Сирии под эгидой ООН. С таким заявлением выступил представитель Госдепартамента США.

    «Мы будем продолжать взаимодействовать с ООН и другими сторонами, включая Россию, с тем чтобы поощрять все возможные усилия по продвижению политического урегулирования, как это предусмотрено в резолюции 2254 СБ ООН и в заявлении президентов Трампа и Путина в Дананге», — приводит слова представитель американского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

    При этом, представитель Госдепартамента призвал участников мирного процесса в Астане перенаправить свои усилия на переговоры в Женеве, поддержав действия спецпосланника ООН в Сирии Стаффана де Мистуры. Данный комментарий Госдепартамента прозвучал в связи с предстоящим раундом переговоров по Сирии в астанинском формате, который состоится 30-31 июля в Сочи. США отказались присутствовать на этих переговорах.

    Напомним, что в переговорах в Сочи будут участвовать представители гарантов перемирия (Россия, Иран, Турция), а также спецпосланник ООН Стаффан де Мистура.

    Автор: Антон Зарубин
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