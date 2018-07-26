Путин и Си Цзиньпин встретились в неформальной обстановке на полях саммита БРИКС

Йоханнесбург, 26 июля. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят встречу на полях саммита БРИКС в ЮАР.

Си Цзиньпин, приехавший на саммит накануне, остановился в отеле Four Seasons Westcliff в Йоханнесбурге, там же, где и Путин и российская делегация.

Беседа глав России и Китая проходит в неформальном формате без представителей прессы, сообщает РИА Новости.

Отметим, в июне этого года председатель КНР вручил российскому президенту орден Дружбы КНР. Путин стал первым иностранным лидером, удостоенным этой высокой государственной награды Китая.

Саммит БРИКС открылся в четверг в Йоханнесбурге (ЮАР) и продлится до 27 июля. В рамках саммита лидеры БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам 10 лет работы организации.

На церемонии открытия саммита Си Цзиньпин, как передавал RT, призвал мировое сообщество отказаться от торговой войны, поскольку «в них не будет победителя».