«Мой балет»: Украина запретила ввоз книги Илзе Лиепы

Киев, 26 июля. Власти Украины запретили ввоз книги Илзе Лиепы «Мой балет», которая была издана в России.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины обнаружил, что книга «Мой балет» не соответствует критериям издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины. По данным комитета, в книге упоминается член Совета при президенте РФ по вопросам культуры и искусств Николай Цискаридзе, который подписал обращение деятелей культуры РФ в поддержку возвращения Крыма в состав России.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе референдума большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что референдум в Крыму прошел в соответствии со всеми нормами международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах.