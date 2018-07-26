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Ученым удалось подтвердить теорию Эйнштейна с помощью черной дыры
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    Ученым удалось подтвердить теорию Эйнштейна с помощью черной дыры

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    Ученым удалось подтвердить теорию Эйнштейна с помощью черной дыры

    Москва, 26 июля. Международная группа ученых подтвердила общую теорию относительности Альберта Эйнштейна, осуществляя наблюдение за взаимодействием звезды со сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути. Об этом говорится в статье ученых, которая была опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

    Исследователи вели наблюдение за прохождением звезды S2 рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец A*. Ученые предполагают, что в центре Млечного Пути и других галактик Вселенной, находится крупная черная дыра. В частности, Стрелец A* в четыре миллиона раз тяжелее Солнца, при этом черная дыра расположена на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли.

    В ходе наблюдений ученые заметили, что при приближении звезды S2 к черной дыре, скорость звезды возросла до 25 миллионов километров в час, что составляет около 3% от скорости света. Исследователям удалось зафиксировать комбинированный эффект от гравитационного красного смещения и эффект Допплера. Ученые подчеркнули, что данный эффект нельзя объяснить в рамках модифицированной ньютоновской динамики, однако он легко объясняется общей теорией относительности Эйнштейна.

    Автор: Артем Никулин
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