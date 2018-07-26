Юлия Скрипаль позвонила родственникам в Россию

Москва, 26 июля. Пострадавший от отравления в британском городе Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергея Скрипаль пообещал позвонить своей матери в Россию, как только ему снимут трахеостому ― дыхательную трубку, помещаемую в трахею. Об этом рассказала его дочь Юлия Скрипаль, также пострадавшая от отравления.

Как рассказала двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория, кузина позвонила ей в день рождения матери Сергея Скрипаля. Юлия объяснила, что ее отец пока не может говорить из-за трахеостомы, однако через три дня ее снимут, и он сможет позвонить сам.

«В день рождения моей бабушки и мой день рождения позвонила Юлия и сказала, что хочет поздравить. Состоялся полноценный разговор», ― заявила она в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергея Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию неустановленного вещества в британском городе Солсбери. Власти Великобритании обвинили в отравлении Россию, однако никаких доказательств, подтверждающих заявление Лондона, приведено не было. Москва отвергла все обвинения в свой адрес, указав на их голословность.