В США назвали сроки расширения санкций против России

Москва, 26 июля. Конгресс может принять законопроект о расширении санкций против России до конца года. Об этом рассказал глава комитета по международным делам американского сената Боб Коркер.

«Конгресс, вероятно, примет законопроект о санкциях против РФ в этом году», — цитирует Коркера агентство Bloomberg.

Сам сенатор заявил, что хочет принять законопроект об антироссийских санкциях «в ближайшие месяцы».

О начале работы над «всеобъемлющим законопроектом» по усилению давлению на России при помощи ограничительных мер было объявлено накануне. В Госдуме назвали действия США очередным «проявлением антироссийской агонии», которое связано с внутриполитической борьбой в Соединенных Штатах, после встречи российского и американского лидера Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.