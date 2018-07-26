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В США назвали сроки расширения санкций против России
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    В США назвали сроки расширения санкций против России

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    В США назвали сроки расширения санкций против России

    Москва, 26 июля. Конгресс может принять законопроект о расширении санкций против России до конца года. Об этом рассказал глава комитета по международным делам американского сената Боб Коркер. 

    «Конгресс, вероятно, примет законопроект о санкциях против РФ в этом году», — цитирует Коркера агентство Bloomberg.

    Сам сенатор заявил, что хочет принять законопроект об антироссийских санкциях «в ближайшие месяцы».

    О начале работы над «всеобъемлющим законопроектом» по усилению давлению на России при помощи ограничительных мер было объявлено накануне. В Госдуме назвали действия США очередным «проявлением антироссийской агонии», которое связано с внутриполитической борьбой в Соединенных Штатах, после встречи российского и американского лидера Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

    Автор: Катерина Михайлиди
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