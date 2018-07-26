Крымский мост отреагировал на украинский фейк об «уходе» с полуострова

Москва, 26 июля. В официальном Twitter-аккаунте Крымского моста был опубликован ответ на фейк украинских СМИ об «отделении» Крымского моста и начале его «разрушения». Как было установлено, украинские агентства попытались выдать за Крымский мост совершенно иное сооружение.

Ряд украинских СМИ опубликовал видеоролик, на котором был запечатлен якобы Крымский мост, не выдерживающий нагрузки проезжающих автомобилей и постепенно отходящий от территории полуострова. Однако позже выяснилось, что на самом деле украинские журналисты демонстрируют мост через железную дорогу на въезде в Керчь.

Официальный аккаунт Крымского моста в Twitter также отреагировал на разоблачение данного фейка.

«Рубрика #крымскиймост_мифы не развалится, пока есть такие фантазёры», ― гласит сообщение в Twitter.

Разрушение мостов является серьезной проблемой на Украине. По данным на 2017 год, около 8 тысяч мостов на Украине находились в аварийном состоянии, а в феврале этого года в центре Киева разрушился Шулявский мост – по словам киевского градоначальника Виталия Клично, мост «устал от времени».