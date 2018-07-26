Съемочная площадка «Дома-2» в Москве пойдет под снос

Москва, 26 июля. Съемочная площадка реалити-шоу «Дом-2», расположенная возле поселка Летова Роща в ТиНАО, будет снесена по решению московских властей в связи со строительством дороги из Саларьево в Марьино. Как сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий города, владельца участка уже уведомили об изъятии земли для госнужд.

Как стало известно, соответствующая дорога была специально спроектирована таким образом, чтобы ни один жилой объект не был затронут. Земли и нежилые строения компании «ЕТК-Инвест» сейчас являются единственной площадкой, через которую проходит трасса, передает РИА Новости.

«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале ТНТ с 11 мая 2004 года и которое воспринимается значительной частью публики, многими журналистами и писателями, экспертами и религиозными деятелями отрицательно и периодически становится объектом жесткой критики.