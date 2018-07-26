США признали полуостров российским: эксперт объяснил, зачем США приняли Крымскую декларацию

Москва, 26 июля. Госдеп США, выпустивший Крымскую декларацию по образу Декларации Уэллеса 1940 года, осуждающей присоединение стран Балтики к СССР, фактически признал Крым частью России. Об этом заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии МГУ Николай Платошкин.

По его словам, декларация была выпущена после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, которая состоялась 16 июля, чтобы «сбить накал» в сенате.

«Что касается ссылки на Декларацию Уэллеса 1940-го года, это очень важная деталь. По сути это признание де-факто Крыма частью РФ. Консульств США не будет в Крыму», — сказал Платошкин в эфире телеканала «Россия-1».

Он напомнил, что, когда Прибалтика присоединилась к СССР, США закрыли свои посольства там и не протестовали против этого, однако экономика, культура и все остальное «прекрасно развивалось» там.

«Если тот же самый вариант будет в отношении Крыма, так пусть не открывают там консульства хоть еще 250 лет! Так что это как раз первый шаг к признанию Крыма де-факто частью РФ», — считает эксперт.

Напомним, Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором за присоединение к РФ высказалось подавляющее большинство крымчан, не признавших итоги антиконституционного госпереворота в Киеве. Однако Запад не признал мнение крымчан.

Госдеп США выпустил Крымскую декларацию, объявив непризнание Крыма частью России официальной политикой Вашингтона, которой он будет придерживаться, пока «территориальная целостность Украины не будет восстановлена». В Крыму не увидели в действиях США ничего нового.