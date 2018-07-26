Меню
Политика
США признали полуостров российским: эксперт объяснил, зачем США приняли Крымскую декларацию
Новости Сирии
Сирия: в Идлибской зоне деэскалации зафиксированы нарушения режима прекращения огня
Следующая новость
Загрузка...

    США признали полуостров российским: эксперт объяснил, зачем США приняли Крымскую декларацию

    207

    США признали полуостров российским: эксперт объяснил, зачем США приняли Крымскую декларацию

    Москва, 26 июля. Госдеп США, выпустивший Крымскую декларацию по образу Декларации Уэллеса 1940 года, осуждающей присоединение стран Балтики к СССР, фактически признал Крым частью России. Об этом заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии МГУ Николай Платошкин.

    По его словам, декларация была выпущена после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, которая состоялась 16 июля, чтобы «сбить накал» в сенате.

    «Что касается ссылки на Декларацию Уэллеса 1940-го года, это очень важная деталь. По сути это признание де-факто Крыма частью РФ. Консульств США не будет в Крыму», — сказал Платошкин в эфире телеканала «Россия-1».

    Он напомнил, что, когда Прибалтика присоединилась к СССР, США закрыли свои посольства там и не протестовали против этого, однако экономика, культура и все остальное «прекрасно развивалось» там.

    «Если тот же самый вариант будет в отношении Крыма, так пусть не открывают там консульства хоть еще 250 лет! Так что это как раз первый шаг к признанию Крыма де-факто частью РФ», — считает эксперт.

    Напомним, Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором за присоединение к РФ высказалось подавляющее большинство крымчан, не признавших итоги антиконституционного госпереворота в Киеве. Однако Запад не признал мнение крымчан.

    Госдеп США выпустил Крымскую декларацию, объявив непризнание Крыма частью России официальной политикой Вашингтона, которой он будет придерживаться, пока «территориальная целостность Украины не будет восстановлена». В Крыму не увидели в действиях США ничего нового.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.