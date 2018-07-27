Сирия итоги за сутки на 27 июля 06.00: четыре жителя Дейр-эз-Зора погибло под ударами ВВС коалиции, САА освободила от ИГ ряд территорий Даръа

Сирия, 27 июля. Четыре мирных жителя Дейр-эз-Зора погибло под ударами ВВС международной коалиции, САА освободила от ИГ1 ряд территорий на западе Даръа, при взрыве в Идлибе пострадали гражданские. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Даръа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили от ИГ несколько поселений Даръа, вошли в города Аль-Хамидия и Эль-Кунейтра, атакуют радикалов «Ан-Нусры» в Хаме, ударили по ИГ в Эс-Сувейде.

«Исламское государство»1: теряет позиции на западе Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла двух боевиков в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): проводит обыски на севере Алеппо.

Курды: потеряли шесть боевиков в Ракке, укрепляют позиции в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла удары по Ас-Сусе, в результате чего погибло четыре человека и пострадало 18.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо продолжилась операция «Сирийской свободной армии» (ССА), направленная на выявление и ликвидацию «спящих ячеек» радикальных курдских группировок. Ранее боевики ССА обнаружили и обезвредили СВУ, заложенное в автомобиле, в районе населенного пункта Айн Аль-Дадат. Al-Manar News писало, что по подозрению в связях с Демократическими силами Сирии (SDF) был арестован врач одной из больниц Африна.

Информационное агентство Al-Manar News передавало, что недалеко от города Раджу к северо-западу от Африна было найдено тело молодого человека, убитого неизвестными боевиками.

Местный источник сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@ smmsyria), что боевики обнаружили и обезвредили взрывное устройство в населенном пункте Кабасин.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник в провинции Дейр-эз-Зор писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria), что боевики Демократических сил Сирии (SDF) начали укреплять свои позиции в районе населенных пунктов Джия, Джанина и Шакра. По сведениям автора публикации, курды готовятся атаковать районы этих поселений, где предположительно скрываются «спящие ячейки» ИГ

Одновременно с этим поддерживающие SDF ВВС международной коалиции нанесли новый удар по деревне Ас-Суса, сообщал портал SMM Syria. В результате авианалета сил возглавляемого США западного альянса погибло четыре мирных жителя поселения, еще 18 гражданских получили тяжелые ранения. Кроме того, один из источников писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Sarmad_AlJilane), что во время атаки было уничтожено большое количество домов.

Провинция Даръа

В районе бассейна реки Ярмук продолжалась операция правительственных сил САР и ВКС РФ против террористов подконтрольной «Исламскому государству» группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», передавал Twitter-канал (@C_Military1). Военный источник писал в своем микроблоге в Twitter (@SyriaWar2), что правительственные войска САР освободили от радикальных исламистов населенные пункты Аль-Мазира, Шейх Хусейн, Кукаб и Шабрак. Позже САА выбила ИГИЛовцев из поселения Джиллин, а также взяла под контроль холм Телль-Джуму. Об этом писал источник в Telegram (@C_Military1).

Одновременно с этим информагентство Al-Manar News сообщало, что за последние семь дней правительственные войска САР и союзные силы уничтожили в Даръа 133 боевика ИГ.

Мирные жители административного центра провинции Даръа вышли на митинг в поддержку Сирийской арабской армии (САА), передавал местный Telegram-канал (@Syria_2_4).

Источник писал в Twitter (@ SYRedCrescent), что в провинцию прибыло 38 грузовиков с гуманитарной помощью от Красного Полумесяца.

Провинция Идлиб

Недалеко от наблюдательного пункта Турции в районе города Джиср аш-Шугур сдетонировало самодельное взрывное устройство, передавал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@ _Soru_Yorum_). Организаторы взрыва неизвестны.

Другой Twitter-канал (@worldonalert) писал, что над Джиср аш-Шугуром летали разведывательные самолеты ВВС Сирии.

На трассе, ведущей из административного центра провинции Идлиб в город Сармин, сдетонировало самодельное взрывное устройство, сообщал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@omo_7790). По сведениям автора публикации, в результате происшествия было ликвидировано два боевика радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». Кроме того погиб гражданский и еще несколько мирных жителей региона получили ранения. Ранее в этой части провинции отмечались столкновения между подконтрольным «Джебхат ан-Нусре»1 альянсом и «Исламским государством».

Провинция Ракка

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@ smmsyriafr), что в Ракке сдетонировало самодельное взрывное устройство. По сведениям автора публикации, в результате происшествия погибло три боевика Демократических сил Сирии (SDF).

Еще одно СВУ разорвалось в деревне Аль-Иртивазия на севере региона. Об этом писало информационное агентство Al-Manar News. В результате происшествия было убито два боевика SDF, еще один член курдского ополчения получил ранения.

Также взрыв прогремел недалеко от больницы в административном центре региона, сообщало Al-Manar News.

Позже недалеко от деревни Ратла в результате взрыва мины, заложенной в автомобиль Демократических сил Сирии (SDF), был убит брат командира курдских отрядов ополчения Джасем аль-Даххам. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@f_13l).

Кроме того в регионе продолжает обостряться конфликт между боевиками курдского ополчения и местными жителями. Ранее курды открыли огонь по мирной демонстрации в административном центре провинции Ракка. В результате обстрела погибло не менее трех гражданских, еще несколько человек получили ранения. Напомним, население региона выступает против притеснений со стороны радикальных группировок SDF и принудительной мобилизации молодежи в курдские отряды.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжалась операция сирийской армии против террористов «Джебхат ан-Нусры». Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что артиллерия правительственных войск САР нанесла удары по укрепрайонам радикальных исламистов в окрестностях города Аз-Закият.

Также на севере региона была замечена военная колонна Сирийской арабской армии (САА), писал Telegram-канал (@nors2017). По сведениям автора публикации, подкрепление двигалось к аэропорту Абу Духур в провинции Идлиб.

Провинция Эс-Сувейда

Местный источник в провинции Эс-Сувейда писал в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что в административном центре региона состоялись похороны жертв недавних терактов «Исламского государства». Напомним, террорист-смертник совершил самоподрыв на одном из рынков города. При взрыве погибло 215 мирных жителей поселения, еще около 150 гражданских получили тяжелые ранения.

Отмечалось, что силы безопасности предотвратили еще два теракта, уничтожив боевиков с поясами смертников. Еще один джихадист был арестован и впоследствии казнен местными жителями. После инцидента правительственные войска провели обыски восточнее Эс-Сувейды и устранили 75 радикалов ИГИЛ1.

В конце дня Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) сообщил, что ВВС Сирии нанесли удары по местам скопления террористов «Исламского государства» в окрестностях деревни Шбейки. Также, по сведениям автора публикации, столкновения между сирийскими войсками и боевиками ИГ отмечались в районе Аль-Ладжата.

Провинция Эль-Кунейтра

Сирийская арабская армия (САА) взяла под контроль населенный пункт Аль-Хамидия провинции Эль-Кунейтра, писал в начале дня военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Bosni94). По сведениям автора публикации, на крыше местной мечети был установлен флаг Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, по сведениям местного Telegram-канала (@UnitedNetworksFSNN), бригады правительственных войск САР вошли в административный центр региона.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News передавало, что группа террористов «Исламского государства» пыталась проникнуть в район Байджи провинции Салах эд-Дин. Базирующиеся в этой части региона бойцы отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» отбили атаку радикалов. В результате столкновения было нейтрализовано два боевика ИГ.

Останки пяти жертв казней террористов ИГИЛ были найдены в городе Мосул провинции Найнава, передавало информагентство Iraqi News. Тела мирных жителей, убитых джихадистами, обнаружили под обломками разрушенных зданий в разных частях населенного пункта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)